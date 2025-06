Ladrão invade loja pelo teto em Samambaia (DF) e causa prejuízo de R$ 6.000

Um ladrão invadiu uma loja na expansão de Samambaia fazendo um buraco no teto. A primeira entrada ocorreu no sábado, dia 31, após o expediente. No domingo, dia 1º, ele retornou com uma escada para coletar objetos da loja. O dono informou que o prejuízo totalizou cerca de R$6.000 em equipamentos. A polícia está à procura do suspeito e solicita informações através do telefone 197.



