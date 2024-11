Ladrão rouba homem que passeava com cão e tenta assaltar mulher em salão

Ladrões causaram pânico à luz do dia, em Taguatinga Sul. Câmera de segurança no comércio da CSB 7 flagrou um homem armado roubando um pedestre que passeava com um cachorro. O bandido aborda a vítima e leva o celular. Porém, não foge. Na sequência, ele tenta assaltar uma mulher, em um salão de beleza perto dali.



No estabelecimento, o ladrão anuncia o roubo. No entanto, a filha da dona do salão se recusa a entregar os objetos. Naquele momento, no mesmo lugar onde o bandido havia assaltado o pedestre, duas mulheres, que estavam com o ladrão minutos antes, tentam roubar um homem, que grita. Assustado, o trio foge. O crime ocorreu na última quinta-feira (10).