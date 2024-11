Ladrões invadem casa no Lago Sul, agridem proprietário e roubam carro

Três ladrões invadiram uma casa na QI 25 do Lago Sul, agrediram o proprietário, um homem de 35 anos, e roubaram roupas, joias, dinheiro em espécie e um carro BMW. Antes da fuga, o bando trancou a vítima em um armário. Câmeras de segurança registraram parte da ação. A 10ª Delegacia de Polícia Civil do DF, no Lago Sul, investiga o caso.



O crime ocorreu por volta das 23h do último domingo (13). As imagens mostram o trio escondido atrás de um jardim, observado a movimentação no interior da casa. Em seguida, eles entram no local por uma porta. Horas depois, a esposa da vítima chegou e acionou a polícia. O homem agredido deu entrada na UTI de um hospital, onde ficou internado por dois dias, devido aos ferimentos.



A PCDF localizou o carro da família um dia depois, abandonado às margens da BR-060, na altura de Samambaia. Até a tarde desta quinta-feira (17), os investigadores não haviam identificado os ladrões.