Larissa Nogueira fala sobre sua carreira no Balanço Geral DF edição de sábado

Larissa Nogueira, cantora de Brasília, foi destaque Balanço Geral DF deste sábado (2). Desde os 12 anos, ela atua na música e aprendeu violão sozinha aos 5 anos, inspirada pelo pai músico. Durante a entrevista, Larissa relembrou sua trajetória musical e encantou o público com uma apresentação ao vivo. "Não me vejo tão feliz fazendo outra coisa", disse Larissa sobre sua paixão pela música.



