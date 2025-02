Legião enfrenta o Gama no Candangão BRB 2025 em busca de uma vaga entre os melhores do DF

O Legião se prepara para enfrentar o Gama neste sábado(25), às 16 horas, no estádio Bezerrão. O time possui um elenco jovem, com média de idade de 22 anos, e é liderada pelo treinador Marcos Vinícius, de apenas 25 anos, que ressalta a importância de "colocar na cabeça dos meninos o que é o campeonato do candango". Fundado em 2001, o Legião tem como objetivo inicial a permanência na elite do futebol local, embora desejam algo maior caso as oportunidades se apresentem. O clube já teve sucesso ao revelar jogadores para competições nacionais e internacionais. A história do Legião inclui marcos importantes, como a participação na série C do Campeonato Brasileiro em 2008. A partida contra o Gama será transmitida com exclusividade pela RECORD Brasília.