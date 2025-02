Lei que proíbe celulares nas escolas incentiva socialização entre estudantes no DF

Estudantes do Distrito Federal enfrentam a proibição do uso de celulares em sala de aula devido à nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida visa aumentar o foco nos estudos e melhorar a socialização. Jamilly Miranda, de 16 anos, relata que a restrição a ajuda a se concentrar mais e redescobrir atividades como pular corda. Vitor Coimbra, outro aluno, nota uma melhora no convívio com os amigos e acredita que a nova regra é necessária.



Em uma escola particular em Taguatinga Sul, os alunos guardam os celulares em bolsões ou mochilas e participam de atividades como futmesa e xadrez. Especialistas alertam para os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como impacto na saúde mental, e destacam a importância da conscientização por parte dos pais e escolas.