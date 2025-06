Lei Seca completa 17 anos combatendo a mistura de álcool e direção no Brasil

A Lei Seca, implementada em 2008, é um marco no trânsito brasileiro, com redução significativa de infrações em alguns estados. Segundo o governo federal, no Distrito Federal, 70% dos motoristas se recusam a realizar o teste do bafômetro.



Diariamente, 67 motoristas são multados por dirigir sob efeito de álcool. Magda Brandão, gerente do Detran, destaca a necessidade de conscientização e reforça opções seguras como transporte público ou caronas para motoristas, promovendo responsabilidade e segurança nas vias.



