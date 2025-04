Livro ensina como vítimas de violência doméstica podem superar traumas

No Brasil, os casos de violência contra mulheres são alarmantes. Márcia Pires lançou seu livro "Da Ferida à Cicatriz" para compartilhar sua vivência de abuso e ajudar outras mulheres a encontrar esperança. No lançamento, Márcia interagiu com o público, destacando a importância de transformar feridas em cicatrizes.



O livro também discute o papel do Estado na luta contra a violência doméstica e a necessidade de educação e comunicação nas comunidades. A escritora, que lidera missões de apoio a sobreviventes, oferece um testemunho pessoal que inspira mulheres a sonharem novamente.



