Lixo, mato alto e túmulos destruídos: o abandono no Cemitério de Taguatinga

A dor da saudade não é a única que machuca o peito de quem visita entes queridos enterrados no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. As pessoas que caminham pelo local sofrem também ao se deparar com o descaso nos túmulos: há acúmulo de lixo, mato alto e depredação.



A reportagem do Balanço Geral DF foi até o local e constatou o abandono, lápides destruídas, sem placas de identificação, e gramado seco e irregular. Além disso, o cenário representa um risco aos frequentadores: devido às chuvas, tornou-se um potencial depósito água, propício para o crescimento de larvas do mosquito-da-dengue.