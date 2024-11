Lojas abrem vagas de emprego temporárias para atender demandas de fim de ano

Devido às festas de final de ano, os estabelecimentos comerciais começaram a reforçar as equipes para atender as demandas dos clientes. Para isso, muitas empresas têm optado pela contratação temporária para o quadro de funcionários. Isso pode ser visto como uma oportunidade, já que existe a chance de efetivação ao final do contrato.



A expectativa é de que 3,7 mil funcionários sejam contratados para os serviços temporários. Esse número é menor que no ano anterior, quando foram contratadas 6,2 mil pessoas. Segundo o presidente Fecomércio-DF (Federação do Comércio do Distrito Federal), a maioria das contratações devem acontecer nos setores de alimentos, papelarias, livrarias e tecnologias.