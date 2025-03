Mãe acusa creche de negligência após bebê sofrer queimaduras nos pés

Um bebê de um ano e quatro meses sofreu queimaduras nas solas dos pés enquanto estava na creche, localizada no Gama, no Distrito Federal. Na última terça-feira (11), a mãe, que deixou a criança na escola, foi comunicada por telefone sobre o ocorrido e a encontrou em um hospital após o incidente. A escola informou que o bebê teria se ferido em um piso anti-impacto exposto ao sol.



A mãe registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e expressou sua indignação com a situação, destacando a inadequação do atendimento e a falta de empatia das funcionárias. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.



