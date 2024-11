Mãe acusa creche de negligência após filha ser mordida 12 vezes por outros alunos

A mãe de uma criança de 2 anos acusa uma creche, localizada na L2 Sul, em Brasília, de negligência depois que a filha foi mordida 12 vezes por outros alunos. Segundo ela, com frequência, a menina chegava em casa com um machucado novo e um aviso na agenda escolar que relatava o ocorrido.



Com a recorrência dos casos e diversas tentativas de resolução do problema, a mãe decidiu trocar a filha de instituição. Ela conta que a creche chegou a colocar monitoras para acompanharem a criança por um tempo, a fim de evitar as mordidas, mas que os casos voltaram a acontecer.



O caso é investigado pela Secretaria de Educação, que informou que uma comissão da Regional de Ensino vai até a instituição para entender o ocorrido. Segundo a pasta, a creche onde as agressões teriam acontecido presta serviço ao Governo do Distrito Federal por meio de parceira. A mãe registrou um boletim de ocorrência na PCDF, que será encaminhado para o conselho tutelar da Asa Sul e do Plano Piloto.