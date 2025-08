Mãe alerta sobre conflitos comuns entre crianças após filha de dois anos ser denunciada

Um advogado registrou uma ocorrência contra uma criança de dois anos por agressão física. Ele também acusou a mãe da criança de negligência. A Justiça considerou as denúncias abusivas e condenou o homem a pagar mais de R$ 4 mil em indenização.



A mãe da criança denunciada afirmou que os conflitos entre crianças dessa idade são comuns e que seu filho sofreu com as consequências da ação do pai. Ela buscou alertar sobre a necessidade de diálogo entre famílias para resolver conflitos infantis.



