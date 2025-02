Mãe de jovem morta por ex-companheiro pede que ele seja condenado com pena máxima

O julgamento de Walisson Silva Pereira, acusado de feminicídio pela morte de sua ex-companheira Nayra Suelen de Oliveira, 29, começou nesta terça (21), no Novo Gama. A tragédia ocorreu em fevereiro do ano passado, após o rapaz não aceitar o término do relacionamento. A mãe da jovem, emocionada, relembrou a relação de dedicação de Nayra com os filhos. "Minha filha era minha amiga também, uma menina muito carinhosa. Ela fez tudo pelos filhos", desabafou.