Mãe de menino baleado na cabeça em bar comemora volta para casa: ‘Milagre’

O menino de 10 anos atingido na cabeça por um tiro, em um bar do Riacho Fundo II, deixou o hospital e está em casa, 17 dias depois. A criança ficou internada na UTI do Hospital de Base do Distrito Federal, após o disparo atingir uma região próxima a uma orelha.



“Está se recuperando bem e rápido. O milagre de Deus na vida do meu filho foi tremendo”, comemorou a mãe do menino, Michele, em entrevista exclusiva ao Balanço Geral DF. O mesmo disparo que atingiu o menino acertou a mulher, nas costas, mas de raspão.



Segundo Michele, o filho lembra o incidente, mas naquele momento não percebeu ter sido alvejado. “Lembra tudo. Ainda está muito emotivo, chora muito. A situação foi muito grave. O pesadelo vai passar, ele vai fazer acompanhamento com psicólogo”, contou.



No último dia 13, o menino estava com os pais no bar, quando Felype Barbosa da Silva efetuou vários tiros ao ser barrado na saída por tentativa de sair do local sem pagar a conta. Os disparos atingiram fatalmente o segurança Jorny Thiago Abreu, de 23 anos, e feriu outros frequentadores. Entre eles, a mãe do menino, que está recuperada. Felype está preso e responderá pelo crime de homicídio qualificado – nas formas tentada e consumada.