Mãe de três filhos enfrenta batalha diária para ter o que comer e vencer o aluguel atrasado

Poliana Luz, vive em Planaltina (DF) e enfrenta dificuldades financeiras, como aluguel atrasado e falta de alimentos para seus três filhos. Através do programa Saindo do Sufoco, ela recebeu a ajuda de Abraão, que quitou três meses de aluguel e doou alimentos no valor de R$ 1 mil, além de um botijão de gás e uma televisão. As doações foram entregues durante a gravação do programa, trazendo alívio e esperança para a família.



