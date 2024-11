Maratoninha Kids Run reúne dezenas de crianças em Brasília, neste sábado (23)

O fim de semana no Distrito Federal será especial para os corredores de rua. Isso porque a capital federal vai sediar a Maratona Monumental Brasília 2024, neste sábado (23) e domingo (24). E as crianças não vão ficar fora: a Maratoninha Monumental Kids Run reuniu dezenas delas nesta manhã, no Eixo Monumental.



“A maratona vem com várias missões: incluir as pessoas, socializar, a questão ambiental. Temos também equipe social, crianças com vulnerabilidade e PCDs”, conta a coordenadora do evento, Luiza Freitas. Para incentivar a criançada, a organização proporcionou um preparo de gente grande, com direito a hidratação e medalha ao fim da corrida.