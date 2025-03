Médico descreve últimos momentos de piloto em acidente no kartódromo do Guará

O médico que fez os primeiros socorros conta como foram momentos após o acidente do piloto de kart Bráulio Antão, que morreu em acidente na pista do Guará. A câmera no capacete do piloto registrou momento em que o volante do carro de corrida se soltou. Will Barros conhecia a vítima há cerca de dois anos e contou que eles treinavam quase diariamente no local. Ainda que o acidente tenha ocorrido, a corrida é considerada segura, com o kartódromo regulamentado e todos os equipamentos de segurança em uso no evento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!