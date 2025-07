Menino autista de três anos é encontrado sozinho na Estrutural (DF)

Um menino autista de três anos desapareceu enquanto a família visitava amigos na região da Estrutural (DF). A mãe e o pai procuraram pela criança até que um grupo chamou a atenção de sargento da Polícia Militar. Ele encontrou Gustavo no meio da via movimentada e o acalmou antes de levá-lo à viatura. "Vamos ligar a sirene, vamos encontrar papai e mamãe," disse o sargento para distrair o jovem. Após brincadeiras, o sargento ajudou a localizar os pais.



