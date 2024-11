Menino baleado em bar do Riacho Fundo II acorda do coma e apresenta melhora

O menino de 10 anos baleado na cabeça em um bar do Riacho Fundo II saiu do estado de coma, nesta terça-feira (22), após nove dias de internação. Depois de passar por diversas cirurgias, a criança continua na UTI do Hospital de Base do Distrito Federal e, segundo a mãe, está consciente e consegue conversar.



No último dia 13, o menino estava com os pais no bar, quando Felype Barbosa da Silva efetuou vários tiros ao ser barrado na saída por tentativa de sair do local sem pagar a conta. Os disparos atingiram fatalmente o segurança Jorny Thiago Abreu, de 23 anos, e feriu outros frequentadores. Entre eles, a mãe do menino, que está recuperada. Felype está preso e responderá pelo crime de homicídio qualificado – nas formas tentada e consumada.