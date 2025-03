Menino de três anos morre afogado em piscina de resort de luxo em Alexânia (GO)

Um menino de três anos morreu afogado em um resort de luxo em Alexânia, cidade de Goiás localizada a 80 km de Brasília . Uma funcionária encontrou o corpo de Antony Pietro da Silva boiando na piscina.



A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e analisará imagens do local. Apesar de afirmar o cumprimento de normas de segurança, não havia salva-vidas presente no momento do acidente. O resort lamenta o ocorrido e presta assistência à família.



