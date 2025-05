Metrô do DF enfrenta problemas de sinalização e atrasos nesta segunda

O metrô do Distrito Federal enfrentou atrasos na manhã desta segunda-feira (5) devido a problemas na sinalização nas estações de Samambaia e proximidades da estação Feira do Guará. Conforme Victor Mafra, superintendente de manutenção, os trens tiveram redução de velocidade por segurança, mas já circulam normalmente.



Atualmente, 32 trens estão operacionais, enquanto nove estão em manutenção devido a falhas graves e danos causados por chuvas em abril. Apesar disso, a operação normal foi retomada e não há registros de superlotação no momento.



