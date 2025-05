Metrô do DF funcionará até 21h30 aos domingos e com passagem gratuita Metrô agora funciona até as 21h30 aos domingos, com passagem gratuita aos finais de semana

Balanço Geral DF|Do R7 10/05/2025 - 16h10 (Atualizado em 10/05/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share