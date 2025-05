“Meu filho merece justiça”, diz mãe de adolescente internado após agressão em escola do DF

Um estudante de 15 anos está internado na UTI após levar um soco no abdômen durante um desentendimento com um colega em uma escola particular de Águas Claras, no Distrito Federal. O caso ocorreu na última quarta-feira (7), durante o intervalo das aulas.



Segundo a família, logo após a agressão, o adolescente passou a urinar sangue e foi levado ao pronto-socorro. A mãe do aluno critica a postura da instituição, que, segundo ela, demorou cerca de cinco horas para informar sobre o ocorrido. A justificativa dada foi que a orientadora estaria ocupada com os preparativos da festa junina.



O agressor, de 16 anos, foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Em busca de respostas, a mãe cobra mais responsabilidade da escola e justiça pelo filho. “Meu filho merece justiça, e eu vou até o fim para que ele se sinta seguro nessa sociedade”, afirmou.



