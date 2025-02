"Meu pai era nosso herói", diz filho de homem morto após briga com vizinho em Samambaia

O filho de um homem morto após briga com vizinho em Samambaia falou sobre o crime e o luto que a família está enfrentando. Francisco Evaldo de Moura Silva, de 56 anos, se entregou na 26ª Delegacia de Polícia com um advogado e a arma do crime. O delegado responsável pelo caso sugere premeditação do crime. A arma utilizada pertence ao filho do acusado, conforme informou o advogado.



Testemunha do incidente, o filho de Adriano de Jesus Gomes expressou profunda tristeza e medo pelo futuro: "Meu pai era nosso herói". A audiência de custódia está marcada para este domingo (9), quando será decidido se o suspeito permanecerá em prisão preventiva. O advogado da família argumenta que o caso configura homicídio qualificado, e busca justiça para Adriano e segurança para sua família.