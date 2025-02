Ministério da Justiça lança projeto para aprimorar resposta a desastres ambientais

O Ministério da Justiça lançou um projeto para melhorar a resposta a desastres ambientais e eventos extremos no Brasil, fortalecendo a atuação dos corpos de bombeiros e integrando forças operacionais. Segundo o coronel Austin Luiz, chefe do Corpo de Bombeiros em Goiás e da liga nacional, a iniciativa cria uma rede coordenada para atuação em tragédias, como queimadas no Pantanal e na Amazônia, e a queda da ponte Juscelino Kubitschek. O projeto prevê treinamentos conjuntos para otimizar operações e a inclusão futura de outras forças de segurança, como polícias federais e estaduais.