Ministério da Justiça promove encontro com influenciadores de conteúdo infanto-juvenil

O Ministério da Justiça reuniu influenciadores nesta segunda-feira (11) para discutir sobre a segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Representantes de redes sociais, do governo e de ONGs, além de médicos e psicólogos também marcaram presença no encontro. O órgão trabalha para lançar, ainda este ano, um guia com orientações sobre o uso de telas. E uma ONG também está produzindo um manual que fala sobre como os influenciadores digitais poder fazer o uso das redes para um incentivo positivo na vida dos jovens.