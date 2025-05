Ministério Público do DF cria grupo para monitorar leitos psiquiátricos

O Ministério Público do Distrito Federal estabeleceu um grupo de trabalho para monitorar a ampliação dos leitos psiquiátricos na rede pública, após duas mortes no Hospital São Vicente de Paulo, que levantaram preocupações sobre a qualidade da assistência psiquiátrica.



Esses incidentes ressaltam a urgência em agilizar as diretrizes do plano de saúde mental do DF, que visa reestruturar o atendimento psiquiátrico até 2027. Participam do grupo profissionais do Ministério Público e das áreas de saúde e assistência social, focados em garantir que as metas estabelecidas sejam cumpridas dentro do prazo estipulado.



