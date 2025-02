Ministério Público do DF oferta serviços gratuitos no Record nas Cidades, na Estrutural

O primeiro evento do RECORD nas Cidades de 2025 ocorrerá no próximo sábado (25) na Cidade Estrutural. O Ministério Público do Distrito Federal participará oferecendo serviços como o programa Nuav (Núcleo de Atenção às Vítimas), que atende vítimas de delitos e esclarece seus direitos. Além disso, o programa Pai Legal facilitará o reconhecimento de paternidade para crianças e adolescentes sem registro paterno. Haverá também um espaço cidadão com brinquedoteca para atender mães durante os atendimentos.