Ministério Público monitora medidas de segurança para evitar acidentes com choque

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão está acompanhando medidas de segurança adotadas após uma série de acidentes com descargas elétricas registrados no Distrito Federal. Em março, três pessoas morreram e uma ficou ferida devido a incidentes envolvendo cabos soltos e fiações em postes de iluminação.



Um dos casos envolveu uma criança de 10 anos, que após ser atingida por uma fiação solta, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Outro incidente grave ocorreu com um trabalhador próximo ao Estádio Mané Garrincha que recebeu uma descarga elétrica.



O Ministério Público exigiu informações detalhadas de empresas como a CEB e a Neoenergia, visando a prevenção de novos acidentes, especialmente durante condições climáticas adversas, como chuvas e ventos fortes.



