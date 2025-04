Ministério Público oferece serviços de reconhecimento de paternidade no Record nas Cidades

O Ministério Público do Distrito Federal realizará uma ação no dia 21 de abril na rodoviária do Plano Piloto. A promotora Vyvyany Viana destacou os serviços disponíveis, como a Ouvidoria e o projeto Pai Legal para reconhecimento de paternidade. Haverá, ainda, orientação para vítimas, oferecida por um núcleo especializado, ressaltando a aproximação com a comunidade e a disponibilidade de recursos e orientação no local.



