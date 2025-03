Mistério em Goiás: família desaparece ao se mudar para chácara em Alvorada do Norte

Uma família desapareceu após se mudar para uma chácara em Alvorada do Norte, em Goiás. Jéssica, que estava grávida de oito meses, seu marido Flávio e a filha Naiara, de 1 ano e 7 meses, sumiram no dia 17 de dezembro de 2024. Relatos de familiares das vítimas indicam que havia uma discussão relacionada à posse da propriedade para onde eles teriam se mudado. Luísa, cunhada de Jéssica, mencionou que familiares registraram um boletim de ocorrência após não conseguirem contato. A polícia investiga o caso, enquanto surgem rumores de que a família foi vítima de um crime.



