'Momento desesperador', diz motorista após caminhão derrubar cinco postes no Varjão

Um caminhão arrastou a fiação elétrica no Varjão (DF) na madrugada desta quinta-feira, derrubando cinco postes responsáveis por telefonia e energia na área. Um motorista de aplicativo estava em seu carro quando um dos postes caiu sobre o veículo, deixando-o desacordado por alguns segundos.



Ele relata a situação como um "momento desesperador". A Neoenergia isola a área e trabalha para substituir os postes danificados. O homem aguarda contato da empresa ou do motorista para ressarcimento dos danos.



