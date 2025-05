Morador de Brasília perde R$ 585 mil após golpe de falsa venda de carro de luxo

A polícia desmantelou um esquema de estelionatários que aplicavam golpes pela internet, resultando em três prisões. O grupo realizava dois tipos de fraudes principais. Primeiramente, copiavam anúncios reais de carros de luxo e republicavam com outros nomes, enganando tanto compradores quanto vendedores.



Um morador do Lago Norte, em Brasília, perdeu R$ 585 mil acreditando estar comprando um carro de luxo. Outras fraudes envolviam ligações para famílias de pacientes em UTI, fingindo serem médicos e solicitando dinheiro para procedimentos urgentes.



As famílias, em estado de desespero, eram convencidas a transferir dinheiro de imediato. Além das prisões, a polícia bloqueou contas dos criminosos e apreendeu celulares e uma arma com numeração raspada.



