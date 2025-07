Morador de recusa a sair de casa durante desocupação no Sol Nascente (DF)

A equipe do DF Legal coordena a derrubada de 12 casas construídas de forma irregular no Sol Nascente (DF). Um dos moradores resiste à saída, afirmando que "só sai morto". Tentativas de negociação ocorrem para evitar o uso da força policial. Crianças estão presentes nas residências, onde há objetos perigosos como botijões de gás. Agentes monitoram a situação enquanto aguardam uma resolução pacífica.



