Morador do DF é preso no Espírito Santo suspeito de roubar joalherias de luxo

Um morador do Recanto das Emas (DF), foi preso em um hotel em Vitória, no Espírito Santo, sob suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubos a joalherias de luxo no Brasil, incluindo o Distrito Federal.



A detenção foi resultado de uma operação conjunta entre o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo e as Forças de Segurança de Goiás, Paraná e do Distrito Federal.



Além da suspeita de furto qualificado, ele responde a um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Atualmente, ele está preso e à disposição da justiça.



