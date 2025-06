Morador do Gama registra passagem de meteoro raro no Distrito Federal

Um morador do Gama (DF) registrou um meteoro raro na noite de segunda-feira (23). Matheus Queiroz, o jovem responsável pela filmagem, tem uma câmera instalada no teto de seu prédio para captar fenômenos espaciais. Esse meteoro, um tipo de bólido, se destacou pela luminosidade ao entrar na atmosfera terrestre e se tornar incandescente devido ao atrito com o ar, antes de evaporar.



