Morador e jardineiros são atacados por abelhas africanas no Lago Norte, em Brasília

Um morador do Lago Norte, em Brasília, e jardineiros foram atacados por um enxame de abelhas da espécie africana enquanto um trabalhador realizava o corte de grama. Um apicultor foi chamado para remover as abelhas. Até o momento, não há informações divulgadas sobre o estado de saúde das vítimas. As abelhas africanas são conhecidas por seu comportamento agressivo, e o barulho da máquina de corte de grama pode ter contribuído para o ataque.



