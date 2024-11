Moradores da 716 Norte reclamam da falta de coleta seletiva de lixo na quadra

Moradores da Asa Norte, em Brasília, reclamam da falta de coleta seletiva na região por parte da SLU (Superintendência de Limpeza Urbana). Na quadra 716, os containers estão repletos de lixo, e o mau cheiro incomoda quem passa pelas ruas.



Aricenilda mora há mais de 10 anos na região. Ela fala que o problema começou depois que o proprietário de um restaurante que fica na quadra trocou as lixeiras de lugar e as colocou na parte dos fundos do prédio. Mas o dono do estabelecimento informou que conseguiu autorização com a SLU para tirar as lixeiras do local.