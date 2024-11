Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro denunciam situação de poste deteriorado

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro denunciam há mais de um mês a situação de um poste de alta tensão com a base deteriorada. A estrutura fica localizada na Avenida Principal da região e oferece riscos para quem passa pelo local. A preocupação dos moradores é que, com a chegada das chuvas, a estrutura se rompa completamente e o poste caia.



Em nota, a Neoenergia, empresa responsável pela rede elétrica do Distrito Federal, afirmou que nos últimos anos, já foram trocados diversos postes na região. Além disso, informou que em 2023, foram 1.358 estruturas substituídas no DF, um aumento de 76% em relação ao ano anterior. Na tarde desta segunda-feira (14), a empresa enviou uma equipe para o local e realizou a troca do poste.