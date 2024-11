Moradores de Ceilândia denunciam situação de bocas de lobo entupidas na região

Moradores de Ceilândia, no Distrito Federal, denunciam a situação das bocas de lobo na região. As estruturas estão quebradas e entupidas, o que tem causado transtornos pelas vias da cidade. No Setor O, com as chuvas que atingiram o local nos últimos dias, as ruas ficaram alagadas, e pedestres e motoristas tiveram dificuldades para circular pelo lugar.



Em nota, a Administração Regional de Ceilândia afirmou que está trabalhando na limpeza de todas as bocas de lobo da cidade, em conjunto com a Novacap e o Projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária. Além disso, ressaltou que nesta semana a ação vai ocorrer na via P2, no P Norte. De acordo com o cronograma das atividades, as equipes farão o serviço de manutenção no Setor O em um prazo de dez dias.