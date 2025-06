Moradores de Ceilândia (DF) enfrentam dias sem água e cobram solução da Caesb

Os moradores da QNR em Ceilândia, no Distrito Federal, enfrentam falta de água desde sexta-feira (30). Mesmo após o restabelecimento do serviço, a água chega às torneiras com vazão mínima. Em protesto, a comunidade realizou uma manifestação pacífica para chamar atenção da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal). "Está difícil até para trabalhar", disse um barbeiro local, ressaltando prejuízos por não conseguir atender os clientes adequadamente. A comunidade aguarda respostas das autoridades competentes.



