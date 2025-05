Moradores de Ceilândia (DF) relatam falta de energia constante por furto de cabos

Os furtos de cabos de energia têm impactado comerciantes e moradores de Ceilândia, no Distrito Federal. Recentemente, câmeras de segurança flagraram o momento em que dois ladrões subiram em um poste para roubar cabos. Um chefe de cozinha e morador local relatou prejuízos de mais de R$ 3 mil devido à falta de energia que afetou sua casa e seu negócio de massas italianas.



O dono de uma lanchonete também enfrentou situações semelhantes, com danos frequentes em seu estabelecimento. "A rua fica escura, e ninguém mais passa por aqui ao entardecer", comentou. Dados da Polícia Civil indicam que, em 2024, mais de 4.200 furtos de cabos foram registrados. A Neoenergia informou que os reparos são de responsabilidade dos clientes e que estão colaborando com a Secretaria de Segurança para combater esses crimes.



