Moradores de Samambaia (DF) recebem novas vagas escolares e campo de grama sintética

Os moradores de Samambaia (DF) receberam novos módulos na Escola Classe 614 e um campo de grama sintética revitalizado no conjunto 8 da QR 305. A entrega foi realizada pelo GDF em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.



Um investimento de R$ 132 mil permitiu a reforma completa do espaço, que agora conta com alambrado, traves e mais de 600 metros quadrados de grama sintética para uso. A iniciativa visa atender crianças, jovens e adultos da região, oferecendo um ambiente para práticas esportivas e atividades comunitárias.



A governadora em exercício, Celina Leão, destacou a importância do projeto, que busca retirar jovens da marginalidade e promover um ambiente saudável. Além disso, a ação faz parte do projeto de expansão da rede pública de ensino, com a construção de novas salas de aula.



