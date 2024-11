Moradores de setor em Taguatinga reclamam de buracos e alagamentos nas ruas

Moradores do Jardim Primavera, em Taguatinga (DF), pedem socorro, depois que fortes chuvas causaram buracos nas ruas. Com os temporais, o setor fica alagado, e quem passa pelo local enfrenta dificuldades e riscos. Jorge Wagner é morador da região há cerca de dez anos e relata que a situação é recorrente. Ele afirma que, por causa das más condições do asfalto, ele e outros moradores tiveram prejuízos com veículos diversas vezes.



O setor surgiu como uma invasão há mais de 20 anos, por isso, não podia receber apoio do Governo do Distrito Federal. Em 2021, o local se tornou uma área de regularização de interesse social, destinada a pessoas de baixa renda. O processo está na fase de apresentação de documentos e vai facilitar o acesso às benfeitorias, como rede de drenagem da água da chuva e recapeamento do asfalto. Segundo o administrador de Taguatinga, alguns trabalhos já foram feitos no local, como a instalação de rede de esgoto, e agora será feito um trabalho paliativo, para fechar os buracos formados na pista.