Moradores de Valparaíso de Goiás contestam taxa de limpeza urbana

Os moradores de Valparaíso de Goiás estão insatisfeitos com a continuidade da cobrança de R$ 25 referente à taxa de resíduos sólidos nas contas de água e esgoto. Apesar da suspensão determinada pelo Tribunal de Justiça no dia 7 de agosto, as faturas continuam apresentando o valor. Uma moradora relata que não entende por que a cobrança continua.



A Saneago informou que a prefeitura não autorizou a suspensão. Moradores alegam que não houve cadastro para isenção e criticam os serviços prestados pela coleta do lixo. A prefeitura defende a legalidade da cobrança e anunciou um grupo para revisar a legislação municipal.



