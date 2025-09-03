Moradores de Valparaíso de Goiás enfrentam cobrança irregular de taxa urbana
Valor de R$ 25 é cobrado mesmo após decisão do Tribunal de Justiça de Goiás de suspender a cobrança até o julgamento final
Em Valparaíso de Goiás, moradores relatam a cobrança contínua de uma taxa de serviços e limpeza urbana, de R$ 25, apesar de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás suspender a cobrança até o julgamento final.
A Saneago, responsável pelas contas de água, comunicou que a prefeitura não autorizou a suspensão da cobrança. A prefeitura defende a legalidade da cobrança e formou um grupo de trabalho para revisar comunicações sobre isenções.
Moradores destacam que, mesmo sendo valor pequeno, a taxa faz diferença no orçamento mensal e não houve aviso ou consulta para isenção de famílias de baixa renda.
