Moradores de Valparaíso de Goiás enfrentam cobrança irregular de taxa urbana

Em Valparaíso de Goiás, moradores relatam a cobrança contínua de uma taxa de serviços e limpeza urbana, de R$ 25, apesar de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás suspender a cobrança até o julgamento final.



A Saneago, responsável pelas contas de água, comunicou que a prefeitura não autorizou a suspensão da cobrança. A prefeitura defende a legalidade da cobrança e formou um grupo de trabalho para revisar comunicações sobre isenções.



Moradores destacam que, mesmo sendo valor pequeno, a taxa faz diferença no orçamento mensal e não houve aviso ou consulta para isenção de famílias de baixa renda.



