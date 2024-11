Moradores deixam casa às pressas após muro desmoronar no Entorno

A chuva que atingiu o Distrito Federal e o Entorno na madrugada desta terça-feira (5) causou estragos em diversas regiões. Em Cidade Ocidental (GO), o muro de um condomínio desabou, e os moradores precisaram sair de casa às pressas devido ao risco de desmoronamento.



Segundo os moradores do residencial, os problemas acontecem há muito tempo, mas a situação piorou depois que uma obra particular foi iniciada. Eles afirmam que a situação poderia ter sido evitada, já que, em diversas vezes, informaram à empresa sobre rachaduras e goteiras que estavam aparecendo nas casas que ficam próximas à construção.



Ricardo Farias é proprietário de uma casa que teve parte da parede desmoronada. No momento do ocorrido, ele e a família estavam em casa. Ele conta que começou a escutar estalos e percebeu que rachaduras começaram a aparecer na estrutura do imóvel, por isso, decidiu sair.



Depois do acidente, operários da empresa que faz a obra fechou a área onde o muro desabou com tapumes. Segundo o engenheiro responsável, será feita uma avaliação de toda a área prejudicada, e a reconstrução da casa de Ricardo será arcada pela empresa. Ao todo, mais de 60 imóveis apresentam algum tipo de problema estrutural, que teria sido provocado pela construção.