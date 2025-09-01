Logo R7.com
Moradores denunciam falta de água recorrente em bairros de Águas Lindas de Goiás

Questionamentos foram direcionados para autoridades sobre o abastecimento inadequado, que não atende as demandas

Balanço Geral DF|Do R7

Moradores de Águas Lindas de Goiás enfrentam falta de água persistente em diversos bairros. O problema, relatado como contínuo há meses, afeta localidades como Jardim Brasília 2 e Jardim Barragem 3. A água, quando disponível, não atende à demanda das residências. Questionamentos foram direcionados para autoridades sobre o abastecimento inadequado.

