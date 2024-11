Moradores denunciam recorrentes furtos de rodas de carro no Areal

Quem estaciona o carro em algumas quadras do Areal sai dele sem a certeza de que, quando voltar, o encontrará intacto. Isso porque bandidos têm furtado rodas de automóveis nas regiões. Câmeras de segurança têm flagrado a ação desses ladrões.



Numa das imagens, dois homens se aproximam de um carro estacionado em frente a um edifício. Um deles se agacha e, em menos de 20 segundos, retira uma roda. Em seguida, a dupla foge, levando o objeto dentro de um carrinho de supermercado. O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira (22), na QS5 do Areal. Segundo os moradores, outros sete casos foram registrados na região, nos últimos três meses.



“A gente se baseia muito nos dados estatísticos, nas manchas criminais. Por isso, é importante o registro da ocorrência, inclusive, para justificar o policiamento específico em determinada área”, destaca o porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal, Major Broocke. A PMDF informou que vai implementar um sistema de monitoramento por meio de câmeras no Areal, para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.